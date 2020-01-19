Зеленский выразил соболезнования родным жертв гибели "Боинга"

Президент Украины Владимир Зеленский и офис главы государства выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране 8 января. Об этом говорится в сообщении офиса украинского президента в Facebook.

Самолет с телами 11 украинцев, которые стали жертвами крушения самолета неподалеку от аэропорта Тегерана в воскресенье, 19 января, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Его встречали президент Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие должностные лица. Сейчас в аэропорту проходит церемония прощания с погибшими, она продлится до вечера.

В результате крушения "Боинга" 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране погибли 176 человек, в их числе граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Через несколько дней после катастрофы иранские военные признали, что случайно сбили украинский самолет, виной стал "человеческий фактор". Президент Зеленский заявил в ответ, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.