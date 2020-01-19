Тема:

Послание Федеральному Собранию 11 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 января 202021:37 Алексей Петров

Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

В Селе Кумлекуль всего 800 жителей. До Уфы — почти тридцать километров. И при малейшем недомогании все торопятся сюда, в фельдшерско-акушерский пункт. Здесь и давление измерят, и назначат лечение. Раз в две недели приезжают специалисты узкого профиля.

"До этого работали в старом деревянном здании 1970 года постройки. Канализации не было, воды нет централизованной, таскали коромыслом. Это здание ввели в мае 2019 года, условия все имеются", — рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).

Но есть и другие примеры. ФАП в Ивановской области еще предстоит привести в порядок и переоснастить.

В этом году сеть ФАПов должна быть окончательно развернута по всей стране. Но дело не в количестве пунктов — сама помощь должна быть качественно иной.

"Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и спроваживать людей в райцентр, у специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. Использовать современное оборудование и скоростной Интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход, оснащение, строительство и ремонт ФАПов", — сказал Владимир Путин.

Особое внимание и к состоянии местных поликлиник. В Сосновоборске — это Красноярский Край — население — около 40 тысяч человек, но всего одно медучреждение. Даже к участковому терапевту запись — за три дня. А к специалистам очередь растягивается на недели вперед. А ко многим врачам ехать приходится в Красноярск. Но чтобы медики приезжали, им нужно помочь обосноваться на новом месте.

"Прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах. Использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства", — отметил президент.

Деньги предусмотрены. С 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и переоснастить поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи. Дополнительно выделяется 550 миллиардов рублей. Более 90% — федеральные ресурсы. Но и региональные деньги тоже необходимы.

Развитие здравоохранения потребует детального взаимодействия и министров, и законодателей, и губернаторов. Речь идет о создании новых стандартов качества. Главное, чтобы люди почувствовали изменения уже в самое ближайшее время.

Как можно скорее нужно справиться с кадровым голодом. И ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем именно в региональных.

"Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди", — пояснил Путин.

По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" – 75%. Что касается ординатуры, глава государства предлагает по самым дефицитным направлениям установить почти 100-процентное целевое обучение.

В Воронежском государственном медицинском университете, где учатся более семи тысяч студентов, эти инициативы президента — сейчас одна из наиболее обсуждаемых тем.

"Тут есть несколько привилегий. Я выхожу — у меня сразу есть место, где мне работать, нигде не надо искать, никаких усилий прилагать. Потом больница каждый месяц выплачивает дополнительно мне стипендию за то, что я учусь на целевом направлении. Плюс еще в том, что целевое направление дает мне более высокие шансы поступить в ординатуру в будущем", — отметил один из студентов университета.

"Те цифры, которые назвал Путин в Послании Федеральному Собранию, реальны, они конкретны. Думаю, они во многом облегчат нашу задачу по подбору абитуриентов в медицинские вузы страны. И по распределению наших выпускников в практическое здравоохранение, с ориентацией прежде всего в сельские районы и нашей Воронежской области, и сопредельных регионов", — сказал ректор Воронежского медицинского университета Игорь Есауленко.

Путин коснулся и больной темы — незарегистрированных в России лекарств. Сейчас уже приняты законодательные решения, которые позволяют легально и централизованно ввозить в нашу страну некоторые специальные жизненно важные препараты.

"Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать", — заявил президент.

Речь — о препаратах, которые пока не зарегистрированы в России. Решить проблему удалось во многом благодаря общественности.

"То, что сделано, было сделано в режиме тушения пожаров, потому что решать системный вопрос постановлением правительства и адресным сбором информации кому нужно и выделять средства из Резервного фонда. Это все не системно, это опять ручное управление. Сейчас нужно внести изменения в федеральное законодательство, чтобы была ускорена регистрация некоторых препаратов. Они должны быть, конечно же, зарегистрированы в тех лекарственных формах, которых нет, на весь период до собственного производства", — отметила Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба ОНФ.

В любом случае к чиновникам от медицины немало претензий, сформулированы и прямые указания.

"Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Не беда, объявим новые конкурсы. Но люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться", — заявил Путин.

В этом году в России заработает единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. И, наконец, важнейшая тема — заработки медработников, которые сейчас отличаются от региона к региону. А нагрузки растут.

Возникали по-настоящему чрезвычайные ситуации, как в новочеркасской инфекционной больнице. В конце прошлого года медучреждение было временно закрыто — врачи уволились.

"С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и едином для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", — пояснил президент.

Теперь система оплаты труда должна стать более понятной и справедливой.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:00

В Кривом Роге поврежден памятник жертвам Холокоста

20:19

На Украину не пустили Бутина, Колесникова и Удовиченко

20:18

Обнаружена девочка, пропавшая из Центра помощи

19:47

Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

19:37

Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

19:22

Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

18:53

Макрон и Помпео высказались по Ливии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель: мы договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии

Меркель: мы договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии

4 минуты назад
Перемены в Конституции: Россия следует общемировой практике суверенных государств

Перемены в Конституции: Россия следует общемировой практике суверенных государств

1 час назад
Стороны конфликта в Ливии согласились создать комиссию по надзору за перемирием

Стороны конфликта в Ливии согласились создать комиссию по надзору за перемирием

55 минут назад
Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

1 час назад

Трансляции

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Российский кабмин возглавил новатор и просвещенный технократ

Российский кабмин возглавил новатор и просвещенный технократ

58 минут назад
Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

3 часа назад
"Коммерсант" обнародовал доходы нового премьера

"Коммерсант" обнародовал доходы нового премьера

55 минут назад
Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

42 минуты назад
Киселёв напомнил, как Путин "подсобрал" Россию

Киселёв напомнил, как Путин "подсобрал" Россию

11 минут назад
Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в российский госдолг

Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в российский госдолг

2 часа назад
75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

26 минут назад
Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

2 часа назад
Лондон ответил возмущенному Киеву

Лондон ответил возмущенному Киеву

4 часа назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

18.01.2020 15:28
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Австралия горит и тонет, Канаду засыпает снегом

Австралия горит и тонет, Канаду засыпает снегом

14 минут назад
Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

50 минут назад
Маньяк-расчленитель женился на "культурной террористке"

Маньяк-расчленитель женился на "культурной террористке"

1 час назад
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

1 час назад
Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

1 час назад
Сборная Дивизиона Боброва – победитель Матча звезд КХЛ-2020

Сборная Дивизиона Боброва – победитель Матча звезд КХЛ-2020

1 час назад
Благодаря уникальному умению Овечкин вошел в десятку лучших снайперов

Благодаря уникальному умению Овечкин вошел в десятку лучших снайперов

2 часа назад
Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

2 часа назад
Армия Израиля начала размещение сенсоров на границе с Ливаном

Армия Израиля начала размещение сенсоров на границе с Ливаном

2 часа назад
Министр обороны Словении анонсировал собственную отставку

Министр обороны Словении анонсировал собственную отставку

2 часа назад
Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

2 часа назад
Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

2 часа назад
Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

2 часа назад
По Парижу промаршировали противники искусственного оплодотворения

По Парижу промаршировали противники искусственного оплодотворения

2 часа назад
Соловьев и Ревенко осудили призыв Игнатьева "мочить" журналистов

Соловьев и Ревенко осудили призыв Игнатьева "мочить" журналистов

2 часа назад
Мальчик чуть не сорвался вниз, сбегая от благополучной семьи по водосточной трубе

Мальчик чуть не сорвался вниз, сбегая от благополучной семьи по водосточной трубе

3 часа назад
Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

3 часа назад
Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

3 часа назад
Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

3 часа назад
Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

3 часа назад
Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

4 часа назад
Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

5 часов назад
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

5 часов назад
КСИР задержал три кувейтских судна

КСИР задержал три кувейтских судна

5 часов назад
Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

6 часов назад
Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

7 часов назад
Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

8 часов назад
Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

8 часов назад
Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

8 часов назад
Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

8 часов назад
Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

8 часов назад
Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

8 часов назад
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку