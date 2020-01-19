Трамп улетит от слушаний по импичменту

В США — новый этап процедуры импичмента президента. Дело перешло в высшую палату — Сенат. Шансов крайне мало, но как по заказу против Трампа появился новый украинский компромат.

В верхней палате американского Конгресса все будет, как в американском суде. В процессе по импичменту за прокуроров — демократы из нижней палаты, за присяжных — сенаторы от обеих партий, председательствует глава Верховного суда. С адвокатами наконец-то определились и у Трампа. Защищать 45-го президента США будет тот же человек, что обвинял 42-го.

Первая из медийных личностей — Кеннет Старр — суперстар американской юриспруденции, что для открытого процесса, который у Трампа, как и многое другое, рассматривают с точки зрения пиара, видимо, крайне важно.

В архивах однако отыскалась вот эта запись. Двадцать лет назад Трамп еще дружил с семьей Клинтонов. Трамп сказал про Старра, что "он — псих и ходящая катастрофа".

Еще одна звезда команды трамповских юристов- Алан Дершовиц. У постоянного участника телешоу — богатый послужной список. Он защищал и Майка Тайсона, и миллиардера Джеффри Эпштейна. Бывший профессор права из Гарварда, по его словам, на выборах голосовал за Хиллари, а в Сенат идет защищать не Трампа, а Конституцию.

Первое, от чего придется отбиваться Дершовицу и остальным адвокатам, — это от желания демократов пригласить в Сенат высокопоставленных свидетелей. Мысли оппонентов Трампа: они могли бы из первых уст рассказать о его переговорах с Зеленским на предмет поиска компромата на Байдена. В списке — бывший советник по нацбезопасности Болтон, глава администрации Малвейни, госсекретарь Помпео. Туда же теперь добавился и подручный адвоката Трампа Джулиани Лев Парнас. Из-за него, вероятно, в Сенат Джулиани теперь точно не пойдет.

Уроженец Одессы и основатель компании "Мошенничество гарантировано" Лев Парнас не вылезает из телевизора. Парнас сам ходит по статьей. Его обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании. Видимо, решив, что хуже уже не будет, а сдать Джулиани для него какой-никакой но шанс, он согласился передать демократам содержимое своего телефона. Все остальное пояснил на словах в эфирах CNN и MSNBC.

"Трамп должен был встретиться с Зеленским в Польше лично. Но так как Зеленский никак не выступал с заявлением по расследованию, Трамп сослался на домашние проблемы с ураганом — встреча не состоялась. И тогда-то туда поехал советник по нацбезопасности и Болтон, и я уверен, что ему есть что рассказать, он — ключевой свидетель", — заявил Парнас.

Республиканец из Коннектикута Роберт Хайд был тем человеком, через которого Парнас пытался решить вопрос с увольнением посла США в Киеве Мари Йованович. Назначенная Обамой, она ненавидела нового президента США, о чем не стеснялась даже писать в Twitter. Эти твиты Парнас Хайду и "сливал".

Об увольнении Йованович мечтал еще один участник схемы — украинский генпрокурор Луценко, взамен обещавший двинуть вперед дело "Бурисмы". В итоге за Йованович начали следить. Сообщения о том, что делает американский посол в Киеве, Хайду отправлял неизвестный с бельгийского номера. Хайд пересылал Парнасу.

"Он был частью одной большой тусовки людей, которые постоянно проводили там время, соратников Трампа, конгрессменов. Он всегда там вертелся, но он все время был пьян. "Трамп-отель" — это одна большая помойка, в которой сложно хранить секреты", — рассказал Парнас.

Не был трезвенником и украинский генпрокурор, записанный у Парнаса в контактах как Юра. Порой образность мышления Юры выходила далеко за рамки разума и приличий.

Трамп называет ложью факт своего знакомства с Парнасом. В ответ адвокат подручного Джулиани монтирует и выкладывает все новые ролики с их совместными фото.

Контраргумент Трампа такой: в жизни ему приходится фотографироваться с огромным числом людей. Под час, как во время приема в Восточном зале Белого дома, с целыми футбольными командами.

Поставив импичмент и недавнее убийство Сулеймани рядом, Трамп, по сути, признал, что для него это — связанные события. И потому вряд ли случайной выглядит "слитый" в прессу аудиофайл с фрагментом трамповского выступления на вечере для спонсоров республиканской партии в Мар-а-Лаго. Хронику атакующего беспилотника модели MQ-9 Reaper Трамп пересказывал спонсорам поминутно со слов оператора дрона, который наблюдал за ударом через камеры. Причины для убийства Сулеймани Трампа, правда, не обозначил, но вновь обрушился на тех, кто критикует его за политику на Ближнем Востоке.

Сам он считает произошедшее успехом. Успех в экономике для Трампа — это подписание нового торгового соглашения с Китаем, за которое и Вашингтон, и Пекин бились и били друг друга без малого два года. Дональд Трамп назвал его "историческим и эпохальным".

"Это невероятный прорыв. Большинство людей думало, что этого никогда не случится", — сказал Трамп. И больше всех, конечно, — американские фермеры, то есть основной трамповский избиратель. Для них известие о том, что Китай гарантировано закупит у США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, где львиная доля как раз за сельхозпродукцией, — весомый довод в ноябре проголосовать так же, как четыре года назад. Главное, чтобы с импичментом не затянули. Но тут обещают постараться республиканцы.

Начало слушаний Трамп показательно пропустит. Когда на Капитолийском холме впервые вместе соберутся все участники процесса, президент США улетит на форум в Давос. Не только обсуждать экономику. Готовится, например, встреча с президентом Ирака. Первый контакт на подобном уровне с момента убийства в Багдаде Сулеймани.