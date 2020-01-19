"Коммерсант" обнародовал доходы нового премьера

Данные о доходах российского премьера Михаила Мишустина и его жены опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на сайт ФНС России.

Это суммы за последние пять лет.

В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов. В 2017 году он получил 19,3 миллиона (68,5), в 2016 году — 18,9 миллиона рублей (77,3), в 2015 году — 19,5 миллиона рублей (80,9).

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей. Его супруга заработала 160,1 миллиона рублей.

15 января 2020 года Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра в связи с отставкой правительства Дмитрия Медведева. 16 января Госдума утвердила 383 голосами кандидатуру Мишустина на должность председателя кабинета министров страны.