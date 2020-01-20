Подольски станет одноклубником Кудряшова в "Антальяспоре"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски вероятнее всего продолжит карьеру в турецкой суперлиге. 34-летний форвард покинул японский "Виссел Кобе" и в ближайшее время станет игроком "Антальяспора".

Для Подольски это будет уже второй переход в турецкий клуб. Ранее он выступал за стамбульский "Галатасарай". По данным Mercato365, Лукас уже прибыл в Турцию и подписал контракт с новым клубом. При этом, пресс-служба "Антальяспора" о переходе еще не объявила.

Подольски – воспитанник "Кельна", откуда летом 2006 за 10 миллионов евро перешел в "Баварию". Также Лукас играл за английский "Арсенал" и итальянский "Интер". На его счету 130 матчей и 49 голов за сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2014 году.

Стоит отметить, что в начале января защитник сборной России Федор Кудряшов подписал соглашение с "Антальяспором", рассчитанное до лета 2021 года.