Снова вместе? Энистон и Питт обнимались на вручении кинопремии

Соцсети взбудоражили новые фотографии актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Они были запечатлены на вручении премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Оба артиста получили награды и эмоционально поздравили друг друга. Журналисты и интернет-пользователи заподозрили, что Энистон и Питт решили снова сойтись.

Звезда сериала "Друзья" получила премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу". Ее награждение транслировали на экране, и Питт не сводил с него глаз. Энистон тоже наблюдала за награждением бывшего мужа и аплодировала, когда его признали лучшим актером второго плана за роль в фильме "Однажды… в Голливуде".

Совместные фото поздравляющих друг друга актеров были опубликованы в Twitter-аккаунте SAG Awards.

Here's #BradPitt & #JenniferAniston congratulating each other backstage at #SAGawards. What a moment! Both actors were @SAGawards recipients tonight. pic.twitter.com/xqdO9ZZjQE