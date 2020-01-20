Снова вместе? Энистон и Питт обнимались на вручении кинопремии

Соцсети взбудоражили новые фотографии актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Они были запечатлены на вручении премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Оба артиста получили награды и эмоционально поздравили друг друга. Журналисты и интернет-пользователи заподозрили, что Энистон и Питт решили снова сойтись.

Звезда сериала "Друзья" получила премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу". Ее награждение транслировали на экране, и Питт не сводил с него глаз. Энистон тоже наблюдала за награждением бывшего мужа и аплодировала, когда его признали лучшим актером второго плана за роль в фильме "Однажды… в Голливуде".

Совместные фото поздравляющих друг друга актеров были опубликованы в Twitter-аккаунте SAG Awards.

Энистон и Питт прожили в браке пять лет. Они расстались в 2005 году, когда у Питта завязался роман с актрисой Анджелиной Джоли.

В 2016 году Джоли и Питт расстались, с тех пор в СМИ и интернете ходили слухи о том, что актер снова встречается с Энистон. В частности, такие предположения появились после того, как в декабре прошлого года актера заметили на вечеринке в честь 50-летия бывшей жены. Ранее в одном из интервью актер рассказал, что за последние несколько лет ему приписывали разные романы, однако все эти сообщения он назвал неправдой.