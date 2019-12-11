Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.

В интервью New York Times актер рассказал, что не ищет подругу целенаправленно, но и не избегает отношений.

"Не знаю, сколько романов мне приписали за последние два-три года, но все это неправда", – сказал актер.

Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили бракоразводный процесс в апреле нынешнего года. Джоли подала на развод в сентябре 2016-го. Брак актеров просуществовал всего два года, хотя до этого они долго жили вместе и воспитывали шестерых детей, трое из которых – приемные.

После этого сообщалось, что Питт нашел новую подругу: ею стала дизайнер-ювелир и духовная целительница Сат Хари Халса.

4 декабря в СМИ появились сообщения, что Анджелина Джоли тоже больше не одинока. По некоторым данным, она стала встречаться с актрисой Эван Рейчел Вуд, которая раньше была подругой рокера Мэрилина Мэнсона.

3 декабря стало известно, что родная дочь Джоли и Питта Шайло готовится сменить пол и официально изменила имя.