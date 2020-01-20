Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Дело возбудили по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста).

По предварительной версии следствия, девочка забеременела в ноябре 2019 года. Отцом будущего ребенка она назвала своего 10-летнего приятеля, однако это предстоит подтвердить или опровергнуть посредством экспертизы.

Девочка и ее семья решили не прерывать беременность. В данный момент будущая мама находится под наблюдением врачей.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Как сообщает Tvk6.ru, школа, в которой училась семиклассница, получит представление Следственного комитета о ненадлежащем воспитании учеников. Как сообщалось ранее, предполагаемый отец ребенка учится в четвертом классе другой школы.