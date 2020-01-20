Новый посол США вручил верительные грамоты МИД РФ

Заместитель министра иностранных России Сергей Рябков встретился с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе встречи американский дипломат вручил копии верительных грамот.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в МИД РФ, отметив, что Рябков пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение российско-американских отношений.

60-летний Салливан, который до своего нынешнего назначения занимал ряд постов в Госдепартаменте США, в том числе, был одно время и. о. главы американского внешнеполитического ведомства, прибыл в Москву 16 января 2020 года. Он сменил на посту посла США в РФ 59-летнего Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года.