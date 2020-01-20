Дед школьника, устроившего стрельбу в Мексике, может сесть в тюрьму на 35 лет

Власти Мексики предъявили обвинение деду школьника, который устроил стрельбу в учебном заведении города Торреон (штат Коауила) 10 января. По мнению прокуратуры, мужчина должен понести ответственность за преступное бездействие, результатом которого стало умышленное убийство. Об этом сообщает издание Universal на своем сайте.

Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 35 лет тюремного заключения. Его внук убил учительницу, ранил еще шестерых человек (в том числе пять детей), а после покончил с собой, напоминает ТАСС. По данным следствия, 12-летний ребенок использовал два незарегистрированных пистолета, которые принадлежали его деду.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибшего преподавателя и обратился с призывом к гражданам страны уделять больше внимания детям.