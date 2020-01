Трамп пообещал американцам сохранить право на ношение оружия

Президент США Дональд Трамп выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции США на фоне протестов в Вирджинии.

"Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть", — написал Трамп у себя в Twitter.

I will NEVER allow our great Second Amendment to go unprotected, not even a little bit!