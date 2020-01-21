Как это было на самом деле: Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона

В Кремле назвали конструктивной состоявшуюся в Берлине встречу президента России Владимира Путина и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона.

"В целом, контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя", — рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что озвученные в СМИ комментарии британской стороны по этому поводу не отражают атмосферу встречи.

"Суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре", — указал представитель Кремля, отказавшись от более подробных комментариев.

Владимир Путин встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время перерыва на международной конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января. Это была первая личная встреча Джонсона и Путина.

После этого канцелярия премьер-министра Великобритании сообщила, что во время этих переговоров Джонсон дал понять, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась, и нормализации отношений между странами не будет, пока РФ угрожает безопасности Соединенного Королевства и ее союзников.