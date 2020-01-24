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24 января 202018:34

Обвиняемый в избиении хоккеиста "Амура" Кондратьева: были пьяны, сами напали

Громкий скандал с дракой в Хабаровске, после которой 37-летний капитан хоккейной команды "Амур" попал в больницу с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, разделил город на два лагеря.

После того, как стало известно о видеокадрах инцидента, судя по которым зачинщиками драки были именно хоккеисты, одни встали на защиту спортсменов, другие – на сторону Алексея Маркова.

Именно он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Прямой эфир" провел собственное расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия и выслушал Маркова, который рассказал, как все происходило на самом деле.

Мужчина уверяет, что сам – болельщик, и он не хотел лишать команду капитана. Однако, по его словам, вся компания спортсменов и жена Кондратьева, которая была за рулем, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Марков рассказывает, что они первыми проявили агрессию после того, как выйдя из своего "Порше", ударили дверь его машины.

Алексей сделал им замечание, на которое получил хамские ответы и затем – нападение.

В вину мужчине вменяют то, что он занимался боксом и якобы одного его удара достаточно, чтобы уложить на месте даже крепкого хоккеиста. Сам он уверяет, что занимался боксом только в школе до 11 класса.

При этом, как говорит Марков, вся компания еле стояла на ногах, а он лишь оборонялся от напавшего на него Кондратьева.

Травмы спортсмен получил, когда Алексей оттолкнул хоккеиста руками, и тот упал.

В тот вечер "Амур" действительно праздновал победу над "Спартаком" и отмечал это событие в местном ресторане.

Сохранилась запись ужина спортсменов, на которой видно, что никто не отказывает себе в спиртном. Однако сотрудники ресторана утверждают, что уходили хоккеисты в адекватном состоянии.

Они – местные звезды, и, как говорит Марков, в этом деле оказалось очень сильным административное давление: на Алексея подозрительно быстро завели уголовное дело, и ему самому пришлось искать исчезнувшее видео, которое подтверждает, что хоккеисты напали первыми.

При этом следствие, по его словам, "не обнаружило" ни одного свидетеля происшествия, хотя они точно были.

Между тем? врачи дают неутешительные прогнозы состояния Кондратьева. До конца сезона он точно выбыл, а возможно, и вовсе на его спортивной карьере теперь можно поставить крест.

При этом, по последним данным, хоккеисту стало лучше. Кроме того, есть информация о том, что он провел в больнице не больше трех дней.

Что же случилось на самом деле в ту ночь в Хабаровске? Куда пропал Максим Кондратьев, и может ли он таким образом скрываться от женщины, родившей от него ребенка?

Что рассказали медики скорой помощи, забиравшие хоккеиста с места происшествия, и кто угрожает семье Алексея Маркова?

Подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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