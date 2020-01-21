Умер "японский Бельмондо", повлиявший на творчество Тарантино

В возрасте 86 лет скончался японский актер Дзе Сисидо, снявшийся почти в 300 картинах. О смерти артиста сообщает Cine-Asie.

Для того, чтобы Сисидо не воспринимали как молодого наивного юношу, артист решил сменить образ. Для этого мужчина прибегнул к пластической операции по увеличению щек, что и стало его отличительной, запоминающейся чертой во внешности.

Дзе Сисидо снялся во многих фильмах в качестве "мерзавца и негодяя". Критик Феликс Зилич отмечал, что за считанные месяцы артист стал для всего мира воплощением идеального убийцы.

Особую известность Сисидо принесла кинокартина "Молодость зверя" (1963 год). С 1971 года японец снялся в лентах, которые содержали большое количество сцен насилия и эротики. Для артиста такой жанр был неприемлемым, потому он разорвал контракт. Позже Сисидо начал вести собственную кулинарную передачу.

В 2001 году мужчина снова обратился к пластическому хирургу, но уже для того, чтобы тот удалил его силиконовые импланты. Эту операцию показали по телевидению в прямом эфире.

Телеканал BFMTV отметил, что фильмы артиста повлияли на творчество Квентина Тарантино и Джима Джармуша.