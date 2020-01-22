В Красногорске 1,5 тысячи семей не могут въехать в квартиры из-за отсутствия отопления

В подмосковном Красногорске почти полторы тысячи семей не могут въехать в новые квартиры жилого комплекса "Спасский мост". Новоселье дольщикам обещали еще в августе 2019 года. По оценкам застройщика, степень готовности домов 99 процентов.

- Вот она, моя заветная квартира. Вот там эти окна. И знаете, такая обида! Каждый день я проезжаю мимо, но заселиться туда не могу.

Николай Пряхин купил квартиру в комплексе "Спасский мост" в Красногорск за 4,5 миллиона рублей. Ради жилья его семья влезла в огромные долги, но до сих пор не справила новоселье.

"Хочется заехать, потому что я многодетный отец. У меня трое детей. Снимаем однокомнатную квартиру за 35 тысяч рублей. Я плачу ипотеку по президентской программе. 21 тысяча рублей уходит на эту квартиру, которая уже достроена. В этом весь парадокс. Мы просим помощи!" — говорит Николай Пряхин, дольщик ЖК "Спасский мост".

Семья Федотовых купила в этом комплексе сразу две квартиры: одну для себя, другую для бабушки, которая сейчас живет в другом регионе.

"Бабушка этой ситуацией очень расстроена. Ей постоянно вызывают скорую, у нее давление высокое. Она просто не знает, доживет ли она до передачи квартиры. Это все происходит в Забайкальском крае. И бабушка живет только надеждой заехать в этот дом", — объясняет Елена Федотова, дольщик ЖК "Спасский мост".

В такой ситуации оказались 1400 семей. И это при том, что застройщик продал все квартиры в комплексе и вроде не должен испытывать финансовых проблем. Дольщикам жилого комплекса "Спасский мост" обещали выдать ключи еще в августе 2019 года. Дом готов практически на 99 процентов. Здесь установлены все инженерные системы, закончены фасадные работы, но попасть внутрь и начать ремонт владельцы квартир не могут.

Внятно объяснить, почему сроки сдачи постоянно срываются, сотрудники компании не могут. Директор компании-застройщика винит во всем поставщика ресурсов, компанию "Городские теплосистемы". ГТС получила деньги за отопление домов еще несколько лет назад. Но в итоге отказалась выполнить обязательства перед строителями.

"Мы получили отказ. Поскольку на тот момент на ГТС была объявлена процедура банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Он прислал нам ответ, что у котельной, к которой мы подключены, отсутствуют мощности", — рассказал Сергей Жуков, генеральный директор компании-застройщика.

В итоге жилой комплекс подключили к теплу лишь частично. Сейчас застройщик выясняет отношения с котельной в суде. Когда и чем закончится разбирательство, неизвестно.

"По корпусам 9 и 10 обеспеченность домов теплом полностью подтверждена. По корпусу 11 застройщик находится в судебном производстве с поставщиком тепловой энергии. Мы как контролирующий орган планируем выступить в суде третьей стороной", — сообщил Александр Гапанович, начальник отдел надзора за строительством № 2 Главгосстройнадзора.

"Спасский мост" решили сдавать в эксплуатацию по частям. В два корпуса тепло уже дали. В ближайшее время здесь пройдет госкомиссия и начнется выдача ключей. А оставшийся корпус обещают сдать не позднее 30 июня.