Чемпионат Европы. Российский фигурист Алиев идет вторым после короткой программы

Российский фигурист Дмитрий Алиев по итогам короткой программы занял второе место на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы. Россиянин получил за свое выступление 88,45 балла.

Лидирует после первого дня в соревнованиях у мужчин Михал Бржезина из Чехии. В его активе 89,77 балла. В тройке лучших также оказался соотечественник Алиева Артур Даниелян (84,63).

Еще один представитель России Александр Самарин выступил неудачно, показав лишь 13-й результат (74,77).

23 января на чемпионате Европы в Граце фигуристы покажут произвольную программу.