Путин выступит на форуме, посвященном памяти жертв Холокоста

В Израиле сегодня ждут Владимира Путина. Борт президента России приземлится в аэропорту Тель-Авива. Визит приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. В программе визита — памятные мероприятия, а также ряд встреч.

Десятки флагов полощутся на въезде в мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме. В истории Израиля еще не было столь представительного форума. Шестьдесят иностранных делегаций, сорок семь президентов, премьеров и глав государств, и даже представители шести королевских домов Европы.

Это пятый Международный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим советскими войсками. Для участия в форуме прибывают президенты Германии и Италии, вице-президент США, король Испании, британский принц Чарльз.

Небо над Иерусалимом закрыто, центр города зачищен. Трассы то и дело перекрывают для мчащихся из аэропорта кортежей. Политики устремились к святым местам. Прибывший накануне Франции Эммануэль Макрон уже успел вступить в перепалку с израильскими службами безопасности, не слишком деликатно пытавшимися сопроводить французского президента в базилику Святой Анны.

Мне не нравится то, что вы делаете. Выйдите вон! Вы замечательно выполняете свою работу. Но, пожалуйста, уважайте правила, которые существуют уже сотни лет. Никто не собирается совершать никаких провокаций, эмоционально отреагировал на действия служб безопасности президент Франции.

Это уже традиционное проявление взрывного французского темперамента. В 1996 году президент Жак Ширак тоже запомнился сценой "изгнания полиции из Храма".

Иерусалимская полиция сегодня, прежде всего, озабочена безопасностью гостей. В залах "Яд Вашем" в эти дни многолюдно. Мобилизованы все сотрудники музея. Одна за другой идут экскурсии для журналистов, политиков, государственных делегаций.

Документальные свидетельства черной страницы человеческой истории. 6 миллионов мужчин, женщин, детей, стариков, отравленных нацистами в газовых камерах лагерей смерти, расстрелянных во рвах и ярах, умерщвленных в гетто. Организаторы форума пытаются донести до участников прямую связь между растущим в обществе антисемитизмом и угрозой повторения исторической трагедии.

"Каждый год практически удваивается количество антисемитских проявлений. Если говорить о тяжелых проявлениях, то сегодняшний уровень не достигает, но практически стремится к уровню антисемитизма 38 года, то есть за год до Второй мировой войны. Если взять за основу, что у нацизма не было оружия массового поражения, а сегодня в случае прихода демократическим путем к власти экстремизма оно может оказаться в их распоряжении, мы говорим, этот симптом, кризис антисемитизма — очень опасный симптом", — напоминает президент европейского Еврейского конгресса, основатель фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Кантор.

В Израиле встревожены героизацией националистических лидеров-антисемитов. Здесь не поняли и не приняли отказ польского президента Анджея Дуды от участия в форуме.

"Проблема исторической памяти чрезвычайно политизируется, и это касается практически всей Европы и, в первую очередь, я думаю, стран восточной Европы, которые пытаются тем самым, фальсифицируя собственную историю, не желая воспринимать ее объективно, свести счёты с Советским Союзом. Как ни странно, печально забывая о том, что именно Красная армия освободила эти страны от гитлеровской Германии, от нацистов", — говорит научный сотрудник "Яд Вашем", историк Холокоста Аарон Шнеер.

Советских солдат с благодарностью вспоминает узница Освенцима Сара Якобович. Она попала в лагерь смерти, где нацисты убили почти полтора миллиона человек в 1944 году, двенадцатилетней девочкой. На огромной территории фабрики смерти в живых оставалось лишь чуть более тысячи человек. Освенцим, Заксенхаузен, Треблинка. Советские войска освобождали узников лагерей смерти, открывая страшную правду о преступлениях нацистов.

Иван Мартынушкин, командир роты стрелкового полка, был одним из первых советских офицеров, вошедших в ворота Освенцима, первым посмотрел в глаза немногим, оставшимся в живых узникам.

Меня обычно спрашивают, как они выглядели. Конечно, быть в таком аду — это страшное дело. Вид у них был почерневший, похудевший, страшно было смотреть на них, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Освенцима Иван Мартынушкин.

Эту правду о войне чтят и берегут в сегодняшнем Израиле. Здесь День Победы, объявленный Кнессетом государственным праздником, отмечают, как и в России, 9 мая. Здесь восемь лет назад открыли памятник солдатам Красной армии. И сегодня торжественная часть программы Владимира Путина сразу после рабочих встреч с премьер-министром и президентом Израиля начнется с открытия мемориала героям и жертвам блокадного Ленинграда.

Петербург и Иерусалим вместе возвели в центральном парке города, возле правительственного квартала девятиметровую стелу, символическую свечу памяти, с заложенной в основание капсулой земли с Пискаревского мемориального кладбища. Это — дань памяти мужеству ленинградцев, самоотверженности солдат, победивших нацизм, спасших европейских евреев, сделавших возможным создание государства Израиль. И именно поэтому сегодня российский президент первым из иностранных гостей выступит на форуме, посвященному памяти жертв Холокоста.