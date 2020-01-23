Рублев обыграл Сугиту во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Андрей Рублев не испытал серьезных проблем в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии против представителя Японии Юити Сугиты. Россиянин оказался сильнее соперника в трех сетах со счетом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. В третьем раунде Рублев сразится с победителем встречи Давид Гоффен (Бельгия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Чуть позже 23 января на корт в Мельбурне выйдет еще один представитель России Карен Хачанов. В матче второго круга он сыграется с Микаэлем Имером из Швеции.