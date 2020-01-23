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23 января 202012:12

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Владимир Путин внес законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" 20 января 2020 года. Этот законопроект — один из пунктов выполнения Послания главы российского государства Федеральному Собранию. Второе чтение законопроекта пройдет в Думе 11 февраля.

Президентский законопроект вносит поправки сразу в 22 статьи с третьей по восьмую главу Конституции, напоминает "Интерфакс".

Поправки в Основной закон фиксируют ряд социальных обязательств государства. В частности, в статье 75 должно быть прописано, что минимальный размер оплаты труда в России гарантируется в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, вводится автоматическая индексация социальных пособий и иных социальных выплат в установленном федеральным законом порядке.

Президент также рекомендовал конституционно закрепить обязательные требования для лиц, занимающих в России важнейшие должности, включая премьер-министра, министров и губернаторов. Они не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в других странах. Будут ужесточены требования и к кандидатам на пост президента. Они должны проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь второго гражданства или вида на жительство в других странах. Полномочия президента ограничиваются двумя сроками, из Конституции убирается слово "подряд".

Думе предоставляется право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции проходит после консультаций с Советом Федерации. Трансформируется и Конституционный суд. Его состав сокращается с 19 до 11 человек. При этом прописывается процедура конституционных споров по законопроектам.

Впервые в Конституции закрепляется статус Госсовета. Статья 15 Конституции о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 79 будет уточнять, что не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, если они противоречат российской конституции.

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