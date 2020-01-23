Вадим Рабинович: кто-то дал Зеленскому неумный совет

То, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять участие в форуме по Холокосту, говорит об отвратительной работе его аппарата. "Я думаю, Зеленский несознательно срывал форум, я знаю, как он готовился к нему. Но кто-то дал ему неумный совет", — сказал в прямом эфире программы "60 минут" сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Настоящие лидеры были сегодня здесь, на форуме в Иерусалиме. И речь Путина, и Пенса, и Макрона — это были речи великих людей, которым небезразлично будущее мира", — сказал Вадим Рабинович.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Израиль решил отказаться от посещения Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Израиле. Организаторы мероприятия заявили, что его отказ участвовать в форуме был бессмысленным — высвободить место для пожилых евреев, переживших геноцид, все равно не получилось.



Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Власти Израиля пригласили делегации из десятков стран мира, включая Россию. По приглашению израильского президента Реувена Ривлина на форум прибыл глава России Владимир Путин. Он принял участие также в церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.