Винника экстрадируют из Греции во Францию

Россиянина Александра Винника, который находится под стражей в Греции, забрали из больницы следователи и повезли в аэропорт.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала греческий адвокат Зои Константопулу.

Она подчеркнула, что беспокоится за судьбу своего подзащитного, который плохо себя чувствует, потому, что уже 35 дней в знак протеста против произвола властей, голодает.

Специалист по информационным технологиям Александр Винник был 25 июля 2017 года задержан во время отдыха в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

Экстрадиции Винника также добиваются Франция и Россия.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. 23 января Госсовет Греции отверг жалобы защиты и постановил, что Винник будет направлен во Францию, а затем в США и РФ.