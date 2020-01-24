Жителей Алтайского края вновь предупреждают о сильном ветре и метели

В Алтайском крае — снова метели и ураган. Режим повышенной готовности здесь ввели еще вчера, 23 января, из-за снежного шторма.

Сильный ветер буквально сбивает с ног. На дорогах – гололедица, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее из-за этого в крае закрыли несколько трасс, еще на десятках дорог движение ограничили.

Коммунальные службы и ведомства готовы к оперативной работе. Местных жителей предупреждают о штормовой погоде и просят быть осторожнее.