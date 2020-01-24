Джордж Сорос обвинил Facebook в поддержке Трампа

Один из богатейших людей в мире Джордж Сорос обвинил Facebook в том, что данная соцсеть работает на Дональда Трампа, помогая ему в предвыборной гонке.

Во время выступления на форуме в Давосе Сорос предположил, что корпорация заключила с Трампом некое соглашение, в рамках которого Facebook поможет переизбрать Трампа, а Трамп защитит Facebook от любых нападок и скандалов.

Миллиардер известен своим негативным отношением к действующему президенту. Во время выборов 2016 года Сорос пожертвовал 6 миллионов долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон, напоминает телеканал "Россия 24".