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24 января 202007:46

Пожар в подмосковном Быкове: открытое горение ликвидировано

МЧС РФ

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, возникшее в торговых рядах в подмосковном поселке Быково (Раменский район). Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Горела кровля торговых рядов, а также сооружения внутри них. В результате пожара никто не пострадал, передает ТАСС.

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