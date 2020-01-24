Пожар в подмосковном Быкове: открытое горение ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, возникшее в торговых рядах в подмосковном поселке Быково (Раменский район). Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Горела кровля торговых рядов, а также сооружения внутри них. В результате пожара никто не пострадал, передает ТАСС.