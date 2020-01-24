"Манчестер Юнайтед" готов приобрести Кавани

Самый титулованный клуб Англии "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани. Также на 32-летнего уругвайца претендуют "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Манчестер Юнайтед" обозначил свой интерес к Кавани после того, как получил травму Маркус Рэшфорд. "Красные дьяволы" неудачно проводят сезон и нуждаются в усилении атаки. Пятикратный чемпион Франции Кавани видится тренерскому штабу "МЮ" игроком, способным не только заменить Рэшфорда, но стать ведущим игроком команды.

Эдинсон Кавани отыграл в "Пари Сен-Жермен" шесть сезонов и планирует сменить команду. "ПСЖ" готов расстаться с уругвайцем за 25 миллионов евро. Переход Эдинсона в мадридский "Атлетико" сорвался, но появилась возможность перехода в клуб английской премьер-лиги.