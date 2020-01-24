В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза подписали в Брюсселе главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — охарактеризовал отношения с Великобританией после Brexit Шарль Мишель.

Королева Великобритании Елизавета II подписала условия Brexit 23 января, напоминает РИА Новости. Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза большинством голосов одобрил комитет Европарламента по конституционным делам, а 22 января обе палаты британского парламента.

Европейский парламент проголосует по законопроекту о Brexit 29 января. После этого Соединенное Королевство и Евросоюз обменяются ратификационными документами. А 1 февраля Великобритания покинет ЕС. Но внешне от этого мало что изменится: до конца 2020 года будет действовать переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.