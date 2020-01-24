Желанный собутыльник: большинство игроков НХЛ хотят выпить с Овечкиным

В НХЛ состоялся необычный опрос среди действующих хоккеистов заокеанской лиги. Игроков попросили рассказать, с кем бы из коллег по цеху они хотели бы выпить пива. Большинство из них остановило свой выбор на капитане "Вашингтон Кэпитлаз" Александре Овечкине.

Российский снайпер набрал 14% голосов. На втором месте расположился канадский хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. С ним желают разделить пенный напиток 13% опрошенных.

Почетное третье место занял ветеран "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон, набравший чуть менее 12%. Отметим, что анонимный опрос провел The Athletic.