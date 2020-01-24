В Турции произошло землетрясение, есть погибшие

Не менее четырех человека погибли в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции, двое ранены.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, выступая в эфире телеканала NTV.

По его словам, два человека погибли в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 (время совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались также в Ираке, Сирии и Израиле. Спустя 13 минут повторное — магнитудой 5,4. Четыре человека погибли, двое получили ранения — это сообщили в МВД страны. Разрушения — в одном городе провинции — их масштаб сейчас оценивают власти. По данным посольства — россиян среди пострадавших нет.