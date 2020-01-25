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25 января 202000:52

Дубль Холанда помог "Боруссии" разгромить "Кельн"

EPA

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Хозяева поля обыграли гостей со счетом 5:1. Дубль в составе победителей оформил норвежский новичок команды Эрлинг Холанд.

Он вышел на замену во втором тайме, успев отличиться на 77-й и 87-й минутах матча. Также в составе "Боруссии" голами отметились Рафаэль Геррейру (1-я), Марко Ройс (29-я) и Джейдон Санчо (48-я). Единственный мяч за "Кельн" забил Марк Ут (65-я).

Отметим, что за две игры в составе дортмундского клуба Холанд уже пять раз поразил ворота соперника. При этом в обеих встречах норвежец выходил на замену. Ему понадобилось всего 59 минут, чтобы забить пять мячей.

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