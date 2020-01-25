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25 января 202004:13

НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия

NHL

Национальная хоккейная лига назвала две лучшие пятерки последнего десятилетия, а также двух вратарей. В первой из них оказался российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Во второй – форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.

Во второй команде десятилетия помимо Малкина оказались голкипер Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс"), защитники Эрик Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс") и Здено Хара ("Бостон Брюинз"), а также форварды Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Патрис Бержерон ("Бостон Брюинз").

Хоккеисты были выбраны генеральными менеджерами, главными тренерами клубов Национальной хоккейной лиги, журналистами официального сайта НХЛ и сотрудниками телеканалов TVA Sports, NBC и портала Sportsnet.

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