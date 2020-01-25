На месте бедствия в Турции работают спасатели со всех районов

По меньшей мере 19 человек погибли и около 800 пострадали во время землетрясения на востоке Турции. Основной удар магнитудой 6,8 пришелся на провинцию Элязыг. Чуть позднее там же и в соседней Малатье зафиксировали около сотни повторных толчков.

Сейчас на месте бедствия работают спасатели со всех районов Турции. В МВД республики сообщили, что под завалами могут находиться ещё 30 человек.

Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в зоне землетрясения. Оставшихся без крова людей временно размещают в школах, спортивных залах, общежитиях и библиотеках, сообщает телеканал "Россия 24".