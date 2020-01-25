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25 января 202012:58 Сергей Брилев

Попова рассказала о российском методе диагностики коронавируса

Попова рассказала о российском методе диагностики коронавируса

Что из жутких картинок из Китая правда, а что фейк? Каких животных и рыб разделывали на крупнейшем рынке Ухани, откуда разлетелась инфекция? О том, как распространяется вирус и какие меры принимаются для защиты от него, "Вестям в субботу" рассказал главный санитарный врач России Анна Попова.

- Анна Юрьевна, в Петербурге китайский студент попал на обследование. В Иркутске — китайцы. Что выявляется?

- Хочу сказать, что с 31 числа мы усилили санитарно-карантинный контроль и за этот период досмотрели более 22 тысяч рейсов автомобильных, авиа- и железнодорожных. Это в общей сложности порядка миллиона 200 пассажиров. Мы выявили 51 человека, который имеет анамнез пребывания в Китае и имел любые, даже самые минимальные, признаки острой вирусной инфекции. Ни у одного из них этот диагноз не подтвердился. Но мы выявили грипп "А", парагрипп, риновирус, микоплазму и так далее. Каждый случай получил свою диагностическую лабораторное подтверждение.

- То есть диагностика у вас есть, чтобы определить, это просто грипп или коронавирус?

- Абсолютно так. Наши ученые ("Вектор") разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность. И здесь нужно отдать должное нашим китайским коллегам: они сделали это открыто и достаточно быстро. Мы сконструировали две тест-системы. Одна работает только на этот вирус, вторая — на оба вируса: известной нам атипичной пневмонии и уже новый вирус. Этими тест-системами оснащены все наши лаборатории. Сегодня мы видим и можем увидеть этот вирус. На сегодняшний день его нет, но готовность лечебной сети, сети здравоохранения к встрече с ним и таким больным тоже обеспечена. У нас было на это время.

- Если, упаси Бог, все-таки подтвердится этот вирус на территории России, что с вакциной? Тестируется уже?

- Вакцина разрабатывается в двух институтах параллельно. Это очень хорошо.

- Такая конкуренция что ли между ними получается?

- Ну, почему? Это нормальный научный процесс, ученые работают. Одни работают по одному алгоритму, другие — по другому. Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня — предпринять все меры профилактики.

- Что нужно сделать? Посоветуйте.

- Хочу сказать, что наше государство делает все, что нужно делать сегодня, чтобы ограничить и не допустить вирус. И чтобы сделать все, чтобы вирус не распространялся в случае прониктовения.

- А на бытовом уровне?

- На бытовом уровне сегодня нужно соблюдать те же правила, которые мы соблюдаем для профилактики гриппа. У нас ведь сейчас и гриппозный период. Нет еще превышения порога в России, но он будет непременно. Неделя через две-три, но сегодня его нет. А меры те же самые. Это чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты, максимальное сбережение здоровья. Если можно не посещать какие-то массовые мероприятия, например. Сегодня даже для профилактики гриппа, в том числе коронавируса, делать этого не стоит. Хочу сказать особо тем, кто был в Китае в течении месяца: инкубационный период — 14 дней. Те, кто имеют в анамнезе пребывание в Китае, независимо где, и чувствуют любое недомогание, нужно срочно обратиться к врачу и обязательно указать, что у вас есть история пребывания в КНР. Это сегодня происходит. Настороженность граждан Китая, которые есть сегодня в России, есть. И мы уже наблюдаем в Сети большое количество обратившихся за диагностикой. Мы ее проводим. Но здесь пока не одного случая нет. Главное — быть готовым к его встрече и не пропустить начало. Это обращение ко всем гражданам нашей страны.

- Вопрос о Всемирной организации здравоохранения. Мы периодически подозреваем теорию заговора. Я смотрю, что они делают за последние несколько дней: объявили чрезвычайную ситуацию в Китае, но не объявили такую ситуацию по всему миру. Почему?

- Это достаточно серьезная работа и большая ответственность. Чрезвычайный комитет принимал обсуждал это решение в течение двух дней вместо одного. В этом принимали участие специалисты нашего Роспотребнадзора, то есть мы как эксперты — внутри процесса. На сегодняшний дней для того, чтобы не объявлять чрезвычайную ситуацию в таком масштабе, есть несколько оснований. Все случаи выноса за пределы не имеют последовательного развития. Это, то о чем говорят эксперты. Также есть система диагностики, она себя всегда оправдывает. Сегодня можно сказать, что летальность этой болезни невысокая. Но это не позволяет нам расслабиться, абсолютно точно. Мы видим нарастающие риски. И я хочу обратить ваше внимание, что решение Всемирной организации здравоохранения решение о непринятии чрезвычайного положения распространяется на короткий период.

- А потом?

- Генеральный директор сказала, что в течение двух недель мы еще раз соберемся. Эта ситуация на контроле всех национальных органов, это я абсолютно точно говорю: и национальных, и международных. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, буквально в режиме онлайн контролируем всю информацию, которая нам доступна, и готовимся к тому, чтобы отразить любое развитие ситуации.

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