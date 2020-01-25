Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент России Владимир Путин в субботу выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану. В телеграмме сказано, что "россияне разделяют боль тех, кто потерял своих родных" при землетрясении в турецкой Элязыг. Путин пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Вечером в пятницу землетрясение разрушило город Сивридже, пишет РИА Новости. Сообщается о 21 погибшем и более 1030 пострадавших. Сейсмологи определили магнитуду землетрясения в 6,8.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей. Из турецких провинций в Элязыг доставляют медикаменты, продукты, кровати, палатки и одеяла. Сотовая связь в районе бедствия бесплатна.