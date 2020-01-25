На Украину не пустили 278 причастных к "пропаганде сепаратизма"

Украинская пограничная служба не пустила в страну в 2019 году 278 иностранцев из-за их причастности к пропаганде сепаратизма в интернете.

По данным Службы безопасности Украины, 34 администратора групп в соцсетях были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, в силу вступил 21 приговор. К своим достижениям безопасники относят и разоблачение российских спецслужб, якобы занимавшихся расшатыванием внутриполитической ситуации путем создания псевдопатриотических групп.

Кроме того, на Украину не пустили более 7 тысяч россиян. Основные причины – посещение Крыма, превышение срока пребывания на Украине, запрет на въезд, передает ТАСС.