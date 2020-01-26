Экс-чемпионка UFC Сайборг завоевала пояс Bellator, нокаутировав Бадд

Бывшая чемпионка Ultimate Fighting Championship (UFC) Кристиана "Сайборг" Жустину в дебютном бою в Bellator победила техническим нокаутом действующую чемпионку промоушена в полулегком весе Джулию Бадд.

Поединок, проходивший в американском Инглвуде, завершился в четвертом раунде. Арбитр боя Майк Белтран был вынужден остановить поединок после того, как 34-летняя бразильянка обрушила на 36-летнюю канадку град ударов.

Cris Cyborg defeats Julia Budd (TKO/stoppage)#Bellator238 pic.twitter.com/yncK1nCpgr — GIF Skull: JOIN DARK ORDER. Follow @GIFSkullJr (@GIFSkull) January 26, 2020

Для Бадд это была четвертая защита титула, теперь на ее счету три поражения в 16 боях, а у Сайборг 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах.