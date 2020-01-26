Цены в Донецке оказались привлекательнее киевских

Сравнение цен на пищевые продукты в супермаркете в Донецке и в магазинах торговых сетей в Киеве произвел блогер Владимир Золкин. Видео своего исследования он опубликовал в своем канале на YouTube.

Ряд продуктов в самопровозглашенной ДНР дешевле, чем в столице Украины: например, гранат (41,25 гривны за килограмм против 46), апельсины (29,53 гривны против 37), грейпфруты (25 гривен против 32). Однако в Донецке дороже яблоки Симиренко (34 гривны против 23), пекинская капуста (19,25 гривны против 12,5).

В Донецке существенно дешевле картофель (7,94 против 11,5 гривны за килограмм), репчатый лук (7,94 гривны против 9,49) и тыква (7,94 гривны против 17), но несколько дороже чеснок.

Донецк выигрывает также по ценам на говядину, свинину и курятину, также в столице ДНР существенно дешевле крупы, в том числе рис и гречка. Стоимость хлеба в целом сопоставима, а вот сметана в Донецке обойдется существенно дороже, чем в Киеве.