Песков: между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

Между президентами России и Украины установлен эффективный контакт, их общение приобретает рабочий характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", — отметил Песков.

"Сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", — добавил он.

Песков также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Накануне в интервью израильскому телевидению Владимир Зеленский заявил, что диалог Украины с Россией идет, и речь не только о нормандском формате.

23 января Владимир Путин принял участие в работе пятого Всемирного форума по Холокосту, проходящего в Израиле. Зеленский на форум не пришел, объяснив это тем, что отдал свое приглашение очевидцам трагедии, которые не могли попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест в зале.