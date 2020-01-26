Сторонники Трампа вышли на улицы с оружием в руках

Если говорить о теме общественного ожесточения в Штатах, то как было не заметить на этой неделе показательную демонстрацию в Ричмонде (штат Вирджиния), когда сторонники Трампа вышли на городские улицы с оружием в руках. Не стесняясь, буквально с автоматами, а в арсенале был и Калашников, в касках и бронежилетах. Несколько тысяч вооруженных людей протестовали против планов демократов ограничить возможности хранения и ношения оружия. Трамп их конституционное право демонстративно поддержал.

Митинг в защиту Второй поправки к Конституции США поставил в Ричмонде под ружье двадцать две тысячи человек. Людей с пустыми руками тут практически не было. К Капитолию штата Вирджиния выходили с дробовиками и штурмовыми винтовками, в бронежилетах и в касках, с приборами ночного видения, но ни одного выстрела не прозвучало. Гражданская позиция активистов сработала лучшего любого предохранителя.

"Господь дал нам право защищать себя от тирании и преступников. И они хотят забрать это право у граждан. Это неправильно. Те из нас, кто проходил службу в армии, приносили клятву защищать Конституцию от всех врагов — иностранных или внутренних. И сейчас мы имеем дело с внутренними врагами", — уверены митингующие.

Центр Ричмонда — в осаде. Тысячи активистов, многие с оружием, не только из Вирджинии, но и из соседних штатов собрались здесь, чтобы бросить вызов местным властям, которые хотят оспорить их право на владение оружием. Возмутило предложение демократов. С недавних пор в Конгрессе Вирджинии у них — большинство. От этой же партии и губернатор Ральфа Нортэна. Идею Нортэна жестче проверять данные покупателей стволов, ограничить частоту их продажи (не больше одного в месяц), а также запретить их открытое ношение во время публичных мероприятий многие тут сочли прямым вызовом Второй поправке, как, например, поклонник российского оружия по имени Райан.

"Эти новые законы о ношении оружия идут в разрез с Конституцией. Обожаю автомат Калашников. Другие автоматы тоже неплохие, но русскому нет равных", — сказал Райан.

Впрочем, своя правда и у губернатора Нортэна. Во время прошлогоднего массового расстрела в городе Вирджиния-Бич от рук коммунального служащего по имени Деуэйн Крэддок погибли 12 человек. Заранее распознать в Крэддоке убийцу вряд ли бы получилось. Не маргинал и не явный псих, он работал инженером коммунальной службы. За плечами — никакого уголовного прошлого. Наоборот, отслужил в Национальной гвардии США. Кто знает, может, именно ужесточение законодательства в сфера оборота оружия могло остановить в тот день Крэддока с его автоматическим пистолетом "Кольт"…

"Я предложил 8 здравых идей для того, чтобы избежать ситуации владения огнестрелом опасными людьми. Каждый год более 1000 жителей Вирджинии погибают в результате вооруженного насилия. Три человека — ежедневно. С такими темпами никого из вас не останется в живых уже к марту", — заявил Ральф Нортэм.

Законы еще не приняты, но по штату вовсю катится протестный вал. 91 из 95 графств Вирджинии объявили себя убежищами для Второй поправки.

Те, кто думают иначе, решили в день митинга не показываться на улице. Либерально настроенная молодежь ночевала в офисах местных законодателей, из окон наблюдая за митингом.

"Демократы делают все это намеренно, будто ждут реакции. Я каждый день общаюсь с людьми с оружием, которые и думать никогда не думали о какой-то гражданской войне. Все, что они чувствуют, — это подогревание атмосферы со стороны главы штата и позиция демократов по огнестрельному оружию. Вирджиния никогда не сложит оружие. Если они продолжат продвигать эту тему, то ни к чему хорошему это не приведет, им надо остановиться", — уверен Филип Ван Клив, глава Лиги защиты граждан Вирджинии.

Накануне митинга власти пугали Ричмонд экстремистами (троих из некой организации под называнием "База" по пути в город даже арестовали). Боялись повторения Шарлотсвилла. Там три года назад схлестнулись радикалы с обеих сторон, не обошлось без жертв. Но главным возмутителем спокойствия так и остался известный американский журналист-конспиролог. Алекс Джонс примчался на броневике.

"Вести недели" перехватили основателя телеканала InfoWars на одной из парковок. Редкая возможность для интервью. "Я здесь в защиту свободы слова и права на самооборону и против губернатора Нортэна, которого финансируют ради иностранных мультинациональных интересов. Они пытаются запустить гражданскую войну внутри нашей республики. Так что я здесь для защиты нашей нации, за которую воевали и отдали жизни миллионы наших ветеранов. За дух 1776 года", — признался Джонс.

C Джонсом полностью солидарен Дональд Трамп. "Ваша Вторая поправка подверглась самой серьезной атаке в великом штате Вирджиния. Вот что происходит, когда вы голосуете за демократов, — они отбирают ваше оружие. Республиканцы победят в 2020-м, спасибо, демократы", — заявил Трамп.

Для Трампа горячая оружейная тема — это еще и возможность для реванша. Четыре года назад в Вирджинии он проиграл, даже несмотря на то, что здешняя часть одноэтажной Америки проголосовала за него. Поддерживают хозяина Белого дома и те, кого в США считают оружейным лобби.

"В Нью-Йорке, когда парень взял фургон и поехал по велосипедной дорожке, где убил людей на велосипедах и пешеходов, они обвинили его, не грузовик. Я не знаю, как сделать все это безопасным, но Вторая поправка говорит: вы не можете трогать оружие", — отметил Стив Кларк, владелец оружейного магазина.

Но оружие оружию — рознь. На руках у граждан США сейчас 393 миллиона стволов. У полиции с Армией — только 6 миллионов. 15 208 человек погибли в Америке от огнестрельных ранений в прошлом году. 211 из них — жертвы массовых убийств. Без пистолета, а чаще без полуавтоматической винтовки не обошлось ни одно из них.

"Все, с кем я советовался, говорят одно и то же: избиратели отвернуться от тебя навсегда, это будет кошмар. Но я считаю, несмотря ни на что, нельзя продавать автоматическое оружие никому, кроме военных и полиции", — подчеркнул кандидат на пост президента США от Демпартии Майкл Блумберг.

Блумберг в отличие от многих конкурентов в этом вопросе прикрыт броней своего опыта в качестве мэра Нью-Йорка. В то время, когда он руководил исполнительной властью крупнейшего города США, там ввели правило "останови и обыщи". Полиция может досматривать на предмет любого, кто покажется подозрительным. Вслух об этом стараются не говорить, но, как правило, речь — о чернокожих и молодых.

Агитационный ролик про несчастного, в честь которого играла музыка, но он ее не услышал, сняли активисты из движения Man Up. Восточный Бруклин. Один из самых криминогенных районов Нью-Йорка. Здесь их штаб-квартира. Показать нам, как в отдельном взятом районе на общественных началах борются с оружейным насилием, согласился Тимоти Вашингтон. Он – директор системы кризисного менеджмента. Если по-простому, то как раз на передовой. Работают уже 16 лет.

"Началось с того, что у нашего исполнительного директора был убит младший брат. Застрелили на улице. И тогда он почувствовал, что нужно создать такую организацию", — рассказал Тимоти.

Мимо портрета Мартина Лютера Кинга проходим в подвал. Тут что-то вроде командного центра. На стенах — карты двух полицейских участков. Ежедневно волонтеры обходят самые горячие точки.

"На данный момент уже 800 дней у нас не было здесь убийств, в течение 274 дней не было случаев стрельбы", — пояснил Тимоти.

Остальную Америку от таких оптимистичных показателей отделяют не дни или месяцы, а световые годы. За неполных четыре недели 2020-го от огнестрельного оружия в США погибли 2534 человека. 950 из них были убиты. 15 — во время массовой стрельбы. Шестеро — дети возрасте до 11 лет.