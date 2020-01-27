Китай получил из России второй полковой комплект С-400 "Триумф"

Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Акт приема-передачи был подписан в Китайской Народной Республике в декабре 2019 года. Об этом СМИ сообщил военно-дипломатический источник.

Как уточняется, морским транспортом в Китай переправили второй полковой комплект С-400 в составе командного пункта, два дивизиона пусковых установок, радиолокационные станции, энергетическое оборудование, запчасти и инструменты. Также заказчик получил свыше 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

С момента подписания акта приема-передачи в декабре 2019 года начало действовать положение контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании техники российской стороной, сообщает ТАСС.