Капитан ЦСКА: Кобе был великим человеком, печальный день для всего мира

Капитан московского баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал трагические новости, связанные с Кобе Брайантом, который погиб вместе со своей 13-летней дочкой в результате крушения вертолета.

"Покойся с миром, Коби. Мои соболезнования семье. Кобе Брайант был больше, чем баскетболистом, больше, чем спортсменом, – приводит слова Хайнса пресс-служба ЦСКА. – Он был великим человеком, он многое дал спорту и, в целом, всему миру. Все мои помыслы – с его семьёй, со всеми его болельщиками. Я – один из них. Коби Брайант был моим кумиром. Он мой земляк, родом из Филадельфии, в детстве у меня была возможность смотреть его матчи. Он был отцом, ролевой моделью, он вдохновлял, с него брали пример. Сегодня печальный день для всего мира".

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф. У него осталась жена и три дочери.