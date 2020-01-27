В Китае введен запрет на продажу и транспортировку диких животных

В связи с предположением, что дикие животные являются источником и распространителями коронавируса 2019-nCoV, на всей территории Китая введен запрет на их продажу и транспортировку. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий.

Ученые и медики Китая пытаются найти источник заражения смертельной заразой. Рассматриваются все версии, в том числе и возможность распространения через летучих мышей и змей. В то же время, по версии британской газеты Daily Mail, источник заражения, возможно, был в секретной лаборатории, расположенной в двадцати милях от Уханя.



"Китай никогда и не скрывал, что у них есть лаборатория по изучению вирусов, и что Поднебесная является передовиком в этой области. Именно в Ухане создан огромный институт на базе академии наук Китая, изучающий вирусы. Именно в этой лаборатории изучали и атипичную пневмонию, и ближневосточный респираторный синдром", — рассказал корреспондент. По его словам, число заразившихся будет расти, потому что вирус 2019-nCoV очень быстро приспосабливается. В связи с этим власти предпринимают отчаянные попытки приостановить эпидемию. Так, участь Уханя может постичь еще одну провинцию — Гуандун. Там уже закрывается транспортное сообщение с некоторыми городами других провинций. По последним данным, жертвами смертельного вируса стали 80 человек. Подтверждено 2800 заражений, более 460 человек в крайне тяжелом состоянии. Около 6000 человек госпитализированы с подозрением на вирус.