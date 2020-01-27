"Спартак" опередил "Динамо" в КХЛ, взяв верх над "Куньлунем"

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Красно-белые, уступая по ходу встречи две шайбы, смогли добиться итоговой победы со счетом 7:4.

Уже к восьмой минуте игры гости забили два гола в спартаковские ворота. У гостей отличились Тревор Мерфи и Лукас Локхарт. До перерыва Каспарс Даугавиньш отыграл одну шайбу.

Во втором периоде китайский клуб с помощью Лукаса Локхарта, оформившего дубль, вернул себе комфортное преимущество. Однако Каспарс Даугавиньш и Федор Малыхин помогли красно-белым сравнять счет в этой встрече.

В начале третьего периода "Куньлунь" вновь вышел вперед усилиями Тайлера Вона. Однако это был последний успех китайского клуба. А вот хозяева льда еще четырежды огорчили соперника: за "Спартак" голами отметились Андрей Кутейкин, Артем Федоров, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш, оформивший хет-трик.

Красно-белые набрали 68 очков и сместили с четвертого места Западной конференции московское "Динамо", у которого, правда, есть игра в запасе. "Куньлунь" с 57 баллами остался седьмым на Востоке.