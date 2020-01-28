В Киеве задержан подозреваемый в ограблении певицы Maruv (Анны Корсун).

После осмотра места преступления и опроса возможных свидетелей следственно-оперативная группа совместно с полицейскими установила личность хулигана.

Им оказался гражданин другого государства 1979 года рождения, передает "Лайф". При обыске в его доме были изъяты все похищенные вещи певицы – сумка с деньгами и драгоценности.

В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У преступника есть возможность внести залог в размере 630 тысяч гривен, что составляет чуть более полутора миллиона рублей.

Инцидент с кражей произошёл 12 января в центре Киева. По словам артистки, из автомобиля пропала сумка с ценными вещами и новогодние подарки.