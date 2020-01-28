В Охотском море продолжается поиск траулера Enigma Astralis

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова сообщила, что с наступлением светлого времени суток продолжены поиски горевшего в Охотском море рыболовецкого судна Enigma Astralis.

Траулер пропал с локаторов 26 января. Об этом сообщил капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский", которое принимает участие в спасательной операции.

В поисково-спасательной операции задействованы 11 судов, передает ТАСС. Транспортная прокуратура заявила, что считать траулер затонувшим преждевременно.