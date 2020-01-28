Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" одолеть "Монреаль"

После Матча звезд в НХЛ возобновился регулярный чемпионат. В Монреале местные "Канадиенс" принимали дома "Вашингтон Кэпитлаз". "Столичные" без своего капитана Александра Овечкина, дисквалифицированного на одну игру из-за пропуска "звездного уикенда", обыграли хозяев льда со счетом 4:2.

В составе победителей одной результативной передачей отметился российский форвард Евгений Кузнецов. Он помог отличиться Якубу Вране. Еще по шайбе за "Вашингтон" забросили Брендан Лайпсик, Томас Уилсон и Никлас Бэкстрем. У проигравших голы оказались на счету Джеффа Петри и Дэйла Уайза.

Российский нападающий канадского клуба Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. Откатал вхолостую и защитник "столичных" Дмитрий Орлов. Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов в этой игре участия не принимал, оставшись в запасе.

"Вашингтон" продолжает возглавлять турнирную таблицу НХЛ, набрав 73 очка после 50 игр. "Монреаль" с 51 баллом остался на 12-й строчке в Восточной конференции.