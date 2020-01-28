Депутат Думы заказала убийство мужа ради имущества

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая является депутатом Думы городского округа Чапаевск, а также ее 40-летней знакомой. Они подозреваются в организации убийства мужчины, который является супругом чиновницы.

О случившемся сообщает Следственный комитет по Самарской области. По данным правоохранительных органов, российский депутат решилась на такой шаг с целью завладения совместным имуществом, денежными средствами. Для осуществления плана женщина обратилась к своей знакомой.

20 января 2020 года жительницы Чапаевска, находясь в кафе, обратились к мужчине с предложением совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. Злоумышленницы передали исполнителю необходимую информацию о месте проживания и работы супруга чиновницы, а также используемой им машины.

27 января женщины передали мужчине 200 тысяч рублей в качестве аванса, после чего были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. Во время допроса злоумышленницы отказались давать показания.

В ближайшее время в отношении женщин будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось об еще одном заказном убийстве. В Москве напали на жену столичного депутата Светлану Хананашвили. Изначально преступление связали с деятельностью мужчины, но подозреваемой оказалась директор частной школы, любовница чиновника.