Роберт Мак перейдет из "Зенита" в "Коньяспор"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. В ближайшее время словак станет игроком "Коньяспора".

Клубы согласовали переход 28-летнего футболиста. В среду Роберт отправится в Турцию, где пройдет медобследование. После чего состоится подписание контракта. Сумма трансфера пока держится в секрете. Контракт Мака с "Зенитом" истекает в июле 2020.

Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.