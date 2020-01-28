Присяжные признали предпринимателя Аверьянова невиновным

Бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, признан невиновным по всем эпизодам этого дела. Оправдательный вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.

По версии следствия, 27 декабря 2017 года бывший совладелец фабрики "Меньшевика" Илья Аверьянов произвел выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождавших представителей взыскателя и судебных приставов, осуществлявших действия в рамках исполнительного производства, не желая допускать их на территорию, занимаемую ранее фабрикой. От полученного ранения мужчина скончался на месте, напоминает РИА Новости.

Староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова сообщила, выйдя из совещательной комнаты, что на вопрос о доказанности того факта гибели охранника Осипова был дан ответ "да", а на вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, присяжные ответили отрицательно, сообщает ТАСС.

В рамках проводимого расследования этого дела была установлена причастность Ильи Аверьянова к совершению еще одного преступления – нанесения увечий в ходе ссоры с мужчиной 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве. На вопрос о виновности Аверьянова в избиении заседатели также ответили отрицательно.