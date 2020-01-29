"Монако" выбыл из Кубка Франции

Клуб Александра Головина "Монако" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции. Монегаски проиграли на своей поле "Сент-Этьену" 0:1.

Единственный мяч был забит в середине первого тайма нападающим "Сент-Этьена"Дени Буанга. Александр Головин отыграл в составе хозяев полный матч и получил желтую карточку в конце второго тайма.

"Монако" в третий раз подряд проиграл на своем поле. Ранее монегаски уступили "ПСЖ" 1:4 и "Страсбуру" 1:3. Это произошло после замены главного тренера португальца Леонарду Жардима на бывшего тренера сборной Испании Роберто Морено.