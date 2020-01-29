В Уфе девушки втираются в доверие к детям и грабят квартиры

В Уфе разыскиваются две девушки, которые грабят квартиры, втираясь в доверие к детям. В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Схема действий мошенниц такова: они представляются детям знакомыми мам, объясняют, что якобы принесли долг, а сами обчищают квартиры. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", преступниц зафиксировала камера видеонаблюдения. В настоящее время опознавших девушек просят обратиться в полицию.

41-летняя жительница Уфы рассказала правоохранительным органам, что две неизвестные подошли к ее сыну и представились ее знакомыми. Злоумышленницы объяснили ребенку, что пришли отдать долг и попросили войти в квартиру. Пока одна диктовала ребенку их данные, вторая направилась в спальню. После ухода преступниц в квартире пропали ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей, лишь остались купюры банка приколов.

Такой же случай зафиксирован еще в одном районе Уфы. Незнакомки проследовали в подъезд за 11-летним ребенком, а далее действовали по отработанной схеме. На этот раз улов мошенниц был не таким большим — 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об аферистах, которые выманивали с пожилых людей сотни тысяч рублей за липовые лекарства от рака.